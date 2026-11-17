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Aydın'ın Söke ilçesindeki Ağaçlı Kavşağı'nda tır ile motosikletin çarpıştığı kazada, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Söke ilçesi Ağaçlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ö. yönetimindeki tır ile S.E. idaresindeki 34 ZF 4194 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.E. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.E. ve çocuk yaştaki B.E. yaralandı. KAzayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı