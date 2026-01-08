Haberler

Söke'de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Söke'de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir ikamette bulunan ruhsatsız 3 tabanca ve 9 fişek ele geçirildi. Şüpheli Y.S. gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atburgazı Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, Y.S. (47) isimli şahsa ait evde 3 adet ruhsatsız tabanca (1'i çalıntı), 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir: Benim bebeğim belediye mi?

Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir