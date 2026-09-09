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Söke’de otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Söke’de otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
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Söke-Aydın karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Söke-Aydın karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; E. S. K. idaresindeki 09 ATP 625 plakalı otomobil, Söke istikametinden Aydın yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü E.S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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