(Firma adı açık verilmiş Ali Osman Ulusoy) Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü, otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağaçlı Kavşağı istikametinden Fevzipaşa çevreyolu üzerinden Novada Kavşağı'na doğru seyir halinde olan Ali Osman Ulusoy'a ait 34 MRE 934 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde yoldan çıkarak, OSB yönünden kavşağa giriş yapan Barış T. yönetimindeki 09 JE 528 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve otobüs refüje sürüklendi. Kaza sonrası yolcu otobüsü hareket edemez hale gelirken, otobüsteki yolcular minibüslerle başka araçlara sevk edildi. Otomobil sürücüsü Barış T. ise omzunda oluşan ağrı nedeniyle olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

