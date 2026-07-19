Söke'de trafik kazası; Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Söke'de İsmet İnönü Caddesi üzerinde, meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Akşam saatlerinde 09 ATY 230 plakalı motosiklet ile 09 ATC 842 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü A.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı