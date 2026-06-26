Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-Söke karayolunda M.S. yönetimindeki 09 BD 215 plakalı otomobil, Efeler istikametinden Söke yönüne seyir halindeyken Argavlı mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak yükseltiye çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı