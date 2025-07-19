Söke'de Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde sit alanı içerisinde iş makinesi ile kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Çalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri sit alanı içerisinde iş makinesi ile kazı yapıldığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede M.Ö. ve M.C. isimli 2 şüphelinin tarihi eser bulmak amacıyla birinci derece sit alanı içerisinde iş makinesi ile kaçak kazı yaptıklarını belirledi. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN