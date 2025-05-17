Söke'de Jandarmadan Makaron Operasyonu: 4.5 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi

Söke'de Jandarmadan Makaron Operasyonu: 4.5 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında yaklaşık 4 milyon 560 bin TL değerinde boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında yaklaşık 4 milyon 560 bin TL değerinde boş makaron ele geçirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığınca Sazlı Mahallesi'nde A.D. isimli şahsa ait işyerinde yapılan aramada bandrolü ve geçersiz yaklaşık 4 milyon 560 bin TL değerinde boş makaron ele geçirildi. A.D. ve Ö.Y. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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