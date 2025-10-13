Haberler

Söke'de İnşaat Alanında İş Makinesi Devrildi: Bir Yaralı

Söke'nin Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası Çevreyolu üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İş makinesinin devrilmesi sonucu kazada kepçe operatörü 49 yaşındaki Ş.İ. yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı operatörü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
