Söke'de İnşaat Alanında İş Makinesi Devrildi: Bir Yaralı
Söke'nin Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında iş makinesinin devrilmesi sonucu 49 yaşındaki kepçe operatörü Ş.İ. yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza, Kuşadası Çevreyolu üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İş makinesinin devrilmesi sonucu kazada kepçe operatörü 49 yaşındaki Ş.İ. yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı operatörü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN
