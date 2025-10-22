Haberler

Söke'de İki Öğrenci Servisi Çarpıştı: 3 Yaralı
Söke'nin Yenikent Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale yapıldı.

Söke'nin Yenikent Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde sabah saatlerinde iki öğrenci servisinin çarpıştığı trafik kazası meydana gelirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 09 P 2555 ve 09 AHP 51 plakalı iki öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 09 P 2555 plakalı servis minibüsü savrularak yan devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Devrilen minibüs içerisindeki öğrenciler, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Araçtan çıkan öğrencilerin ilk müdahale ve kontrolleri olay yerinde yapıldı. Bir servis rehber görevlisi ile iki öğrenci hafif yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı duyan öğrenci velileri ve okul yöneticileri olay yerine gelerek endişe içinde bilgi almaya çalıştı. Kontrollerin ardından veliler çocuklarını alarak olay yerinden ayrıldı.

Kazadan kısa bir süre önce kavşakta bulunan sinyalizasyon sisteminde teknik arızanın olduğu bilgisi alınırken, ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
