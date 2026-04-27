Söke'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 organizatörden 6'sı tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'nde, Menderes Nehri kıyısında yürütülen çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 organizatör yakalanırken, 1 jet bot, 2 araç ve 90 litre benzin ele geçirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Örgütlü Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

