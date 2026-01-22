Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 organizatör gözaltına alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Söke ilçesinde operasyon gerçekleştirilirken, 2 organizatör gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanbey mevkiinde yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyonda Ege Denizi'ne bağlantısı bulunan Menderes Nehri sulama kanalında göçmen kaçakçılığında kullanılmak üzere hazırlanmış 1 adet sürat botu ile bot motoru ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 adet kiralık otomobil de tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı oldukları belirlenen A.A. (30) ve M.M.B. (31) isimli 2 organizatör de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN