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Söke'de depo yangını paniğe neden oldu

Söke'de depo yangını paniğe neden oldu
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir depoda çıkan yangın, çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depo ve ağaçlar maddi hasar aldı.

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir depoda çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında depo ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangın, Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Y.'ye ait olduğu öğrenilen depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun çevresindeki bahçede bulunan birkaç zeytin ağacına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, depoda ve zeytin ağaçlarında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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