Söke'de Çıkan Yangın Ekiplerin Mücadelesiyle Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangında alevler geceyi aydınlatırken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Yangın, Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki kuru otlar yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyerek makilik ve bozuk ormanlık alana sıçradı. Çam ağaçlarının da bulunduğu bölgedeki yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, hava araçları da sortileri ile ekiplere destek verdi.

Havanın kararması ile birlikte bölgede alevler geceyi aydınlatırken, ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor. - AYDIN