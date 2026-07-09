Haberler

Araç tamponuna sıkışan yavru köpeği veteriner hekimler kurtardı

Araç tamponuna sıkışan yavru köpeği veteriner hekimler kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde bir aracın ön tamponuna sıkışan yavru köpek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinin müdahalesiyle sağ salim çıkarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir aracın ön tamponuna sıkışan yavru köpek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinin zamanında müdahalesiyle bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir aracın ön tampon bölümünden gelen sesleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler, tampon içerisinde sıkıştığı belirlenen yavru köpeği dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, yavru köpeğe olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak sağlık durumunu kontrol etti.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "İlçe Müdürlüğümüz Veteriner Hekimlerince, araç tamponuna sıkışan yavru köpek acil müdahale edilerek çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız

Gazetecinin Yunanlı olduğunu öğrenince söylediği kahkahaya boğdu
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek

Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi
Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanları hayrete düştü

Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanları hayrete düştü
Atatürk fotoğrafı tepki çekmişti! Belçikalı Bakan'dan yeni hamle

Özür dileyip fotoğrafı apar topar silmişti! Tarihi zirvede yeni hamle