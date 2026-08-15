12 Yıl Sonra DNA ile Kimlik Tespiti

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Aralık 2012 tarihinde Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedine ilişkin beklenen DNA incelemesi sonuçlandı. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından 14.08.2026 tarihinde düzenlenen raporda, kimliği belirsiz cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı