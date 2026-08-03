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Eskişehir'de kavşakta maddi hasarlı kaza

Eskişehir'de kavşakta maddi hasarlı kaza
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Eskişehir Yenibağlar Mahallesi'nde sokaktan caddeye çıkan bir otomobil, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de sokaktan caddeye çıkan otomobilin seyir halindeki bir başka otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi ile Türkaslan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Türkaslan Sokak üzerinden Eti Caddesi istikametine çıkmakta olan 26 ANN 723 plakalı otomobil, o sırada cadde üzerinde seyir halinde bulunan 03 AFH 764 plakalı otomobile henüz bilinmeyen bir sebeple çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde, çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken tespit edilirken, şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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