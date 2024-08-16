Sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan feci kaza kamerada

Sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan feci kaza kamerada

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 yaşındaki Elif Çakıroğlu'nun sokak üzerinde oyun oynadığı esnada kamyonetin altında kalarak can verdiği anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkhan ilçesi Alparslan Mahallesi 134. Sokakta meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki 31 TL 264 plakalı kargo taşıyan kamyonet, evinin önünde yerde toprak ile oynayan 2020 doğumlu Elif Çakıroğlu'na çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.