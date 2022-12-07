Sokak ortasında kadına şiddet! Hem tokatlayıp hem dövdü, çevredekiler sadece izledi 3. Sayfa Haberleri Esenyurt'ta sokak ortasında bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayarak darbetti. Çevredeki insanların müdahale etmeden izlemesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde iddiaya göre sokak üzerinde bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı." diye bağırmaya başladı. TOKAT ATIP DÖVDÜ

Şahıs, bağıran kadının ağzını kapatarak susturmaya çalıştıktan sonra defalarca tokat atarak darbetti. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşların tepki vermeyişi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pınar Mahallesi Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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