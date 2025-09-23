Sokak ortasında gazeteciye dayak

Haberler

Küçükçekmece'de okul servislerindeki usulsüz taşımacılığı görüntülemek isteyen gazeteciler, bir servis şoförünün yumruklu saldırısına uğradı. Şoför, telefonları almaya çalışarak çekimleri engellemeye çalıştı.

İstanbul Küçükçekmece'de okul servislerindeki usulsüz öğrenci taşımacılığını görüntülemek isteyen gazeteciler, bir servis şoförünün saldırısına uğradı.

TELEFONLARINI ALMAYA ÇALIŞTI

Görüntü çektiklerini fark eden servis şoförü, gazetecilere yumruk atarak darbetti. Şoför ayrıca, gazetecilerin telefonlarını almaya çalışarak kayıt yapılmasına engel olmaya kalktı.

