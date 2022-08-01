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Son dakika haberleri | Sokak ortasında dehşet: 55 yaşındaki husumetlisini tüfekle öldürdü

Gelen son dakika haberine göre Sokak ortasında dehşet: 55 yaşındaki husumetlisini tüfekle öldürdü Kırıkkale'de 55 yaşındaki vatandaş, husumetlisi tarafından sokak ortasında tüfekle öldürüldü.

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Sokak ortasında dehşet: 55 yaşındaki husumetlisini tüfekle öldürdü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 55 yaşındaki vatandaş, husumetlisi tarafından sokak ortasında tüfekle öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Güzeltepe Mahallesi'ndeki 568. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ü. isimli şahıs, husumetlisi olduğu iddia edilen Necati Karabaş'a sokak ortasında tüfekle ateş açtı. Karabaş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Karabaş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 55 yaşındaki Karabaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Y.Ü. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme tarafından da cinayetin işlendiği sokakta yapılan tahkikatta tüfek ve çok sayıda kartuş bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Kırıkkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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