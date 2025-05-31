Sokak Köpekleri Kediyi Parçaladı, O Anlar Kamerada

Sokak köpeklerinin saldırdığı kedi telef oldu, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 sokak köpeğinin saldırdığı kedi telef oldu, o anlarsa kameraya yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede sokaklarda yaşayan 6 köpek, bir kediye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar müdahalelerinin yetersiz kalacağını düşünerek o anları kayıt altına aldılar. Görüntülerde; sokak köpeklerinin kediyi parçaladıkları görüldü.

"Bu sefer de baktık altı köpek kediye saldırdılar telef ettiler"

Görüntüyü kaydeden Selahattin Eyüp Doğan, hayvanın yardımına koştuklarında çabalarının çaresiz kaldığını ifade ederek "Yaklaşık 10-12 tane köpek vardı, kedi saldırıdan sonra ağaca çıktı. Sokak köpekleri etrafını sardı. Kedinin arka tarafı tutmuyordu ve omurgası kırıldı. Büyük ihtimalle hayvan ikiye katlandı. Biz içeriye aldık daha sonrasında başında bekledik, ama bir süre sonra telef oldu. İnsan her türlü çok kötü hissediyor. Evden çıktım baktım sokak köpekleri, daha öncesinde de görmüştük. Bu sefer de baktık altı köpek kediye saldırdılar ve telef ettiler. Biz müdahale etmeye çalışsak da bu sefer bize saldırdılar, bizde elimizden geldiğince işte hayvana yardım etmeye çalıştık. Bir arkadaş sağ olsun ceketini verdi öyle sardık fakat dediğim gibi hayvan ikiye bölmüş yani kurtaramadık" ifadelerini kullandı.