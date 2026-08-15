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Manavgat'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, aynı yönde seyreden motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Güneylioğlu Caddesi ile 9018 Sokak kesişiminde meydana geldi. Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı yönde seyreden motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi ile 9018 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Serhat D. idaresindeki 07 CJG 259 plakalı motosiklet, Güneylioğlu Caddesi'nin sağ şeridinde Kavaklı Mezarlığı istikametine seyir halindeyken, aynı yönde sol şeritte ilerleyen Durmuş S. yönetimindeki 07 BFT 456 plakalı otomobil 9018 Sokak'a dönmek istedi. Bu sırada motosiklet, otomobile yandan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Rıza Serhat Dinç, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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