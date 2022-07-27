Şofben yangını ekipleri harekete geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şofben yangını ekipleri harekete geçirdi

Şofben yangını ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesinde Ali Kara A.'ya ait iki katlı binanın birinci katında şofbenden çıkan yangın panik oluşturdu.

 - Güncelleme:

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesinde Ali Kara A.'ya ait iki katlı binanın birinci katında şofbenden çıkan yangın panik oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre yangın sabah saatlerinde Karaelmas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Kara A.'ya ait iki katlı binanın birinci katında şofben'den yangın çıktı. Dumanların biranda yükselmesinin ardından hemen durumu, polis, itfaiye ve akmercan ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Diğer yandan Akmercan ekipleri ise yangın esnasında tedbir amaçlı doğal gazı kesti. Şans eseri yangından can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ali Kara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title