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Sobaya Benzin Dökünce Alevlerden Son Anda Kurtuldu

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Düzce'de otomobil tamircisi E.T., soğuk havada ısınmak için sobaya benzin döküyor. Parlayan alevlerden yara almadan kurtulan E.T.'nin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sobaya benzin döktü, parlayan alevden son anda kurtuldu... O anlar kamerada

DÜZCE - Düzce'de sobaya benzin döken otomobil tamircisi, parlayan alevlerden yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, eski sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir otomobil tamir sitesinde soğuk hava sebebi ile üşüyen E.T. İsimli şahıs sobayı alevlendirmek istedi. Çevrede yakacak bir şey bulamayan E.T., işletmenin içerisinde bulunan benzin bidonuna yöneldi. Bidondan benzini sobaya döken E.T.'nin üzerine alev parlaması oldu. Çevredeki vatandaşların yardımı ile alev parlamasından yara almadan kurtulan şahsın o anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Sobaya Benzin Dökünce Alevlerden Son Anda Kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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