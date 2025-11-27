Skandal olay anbean kamerada! Kuryenin asansörde yaptığı mide bulandırdı

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da bir apartmana sipariş getiren kurye, binanın asansörüne tuvaletini yaptı. Skandal olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı

İstanbul'da sipariş teslim eden bir kuryenin apartman içerisinde sergilediği iğrenç hareket, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KURYE, ASANSÖRE TUVALETİNİ YAPTI

Siparişi bıraktıktan sonra binadan ayrılmak üzere asansöre binen kurye, beklemediği bir anda asansör kabininin içine tuvaletini yaptı. Bu skandal olay, özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerde, kuryenin çevreyi kontrol ederek bu uygunsuz eylemi gerçekleştirdiği ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi asansörden ayrıldığı görülüyor.

Haberler.com
