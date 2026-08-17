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Sivrihisar'da Sağanak Yağmur Sıcağı Bitirdi

Sivrihisar'da Sağanak Yağmur Sıcağı Bitirdi
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde günlerdir etkili olan kavurucu sıcakların ardından aniden başlayan sağanak yağmur, hava sıcaklığını hissedilir şekilde düşürdü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serin havayı memnuniyetle karşılarken, yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçe merkezinde günlerdir etkisini sürdüren kavurucu sıcakların ardından başlayan sağanak yağmur sıcaktan bunalan ilçe sakinlerini sevindirdi.

Sivrihisar ilçe merkezinde son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinden sonra yerini serin ve yağışlı bir havaya bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, sıcaktan bunalan birçoğu ise serin havanın tadını çıkardı. Uzun süredir beklenen yağışın ilçe genelinde havayı ferahlatması halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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