Sivrihisar'da Sağanak Yağmur Sıcağı Bitirdi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçe merkezinde günlerdir etkisini sürdüren kavurucu sıcakların ardından başlayan sağanak yağmur sıcaktan bunalan ilçe sakinlerini sevindirdi.

Sivrihisar ilçe merkezinde son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinden sonra yerini serin ve yağışlı bir havaya bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, sıcaktan bunalan birçoğu ise serin havanın tadını çıkardı. Uzun süredir beklenen yağışın ilçe genelinde havayı ferahlatması halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı