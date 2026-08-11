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Sivrihisar'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Sivrihisar'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir apartmanın otopark girişinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir apartmanın otopark girişinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi Güvenlik Caddesi üzerinde yer alan Atatürk Apartmanı'nın açık otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile aynrı araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık kuruluşuna kaldırılan yaralıların tedavilerinin tamamlandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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