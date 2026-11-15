Sivrihisar'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli operasyonla adliyeye sevk edildi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Kül mevkisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler, "Anadolu Mirası Operasyonları" çerçevesinde 14 Kasım günü saat 18.00 sıralarında düzenlenen operasyonla şüphelileri kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Olay yerinde kaçak kazıda kullanılmak üzere getirildiği belirlenen 3 kürek, 3 kazma, 1 keser, 2 adet 10 litrelik mazot bidonu, 1 yer altı görüntüleme cihazı ve 1 karot makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı