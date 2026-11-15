Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivrihisar'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli operasyonla adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivrihisar'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli operasyonla adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 7 şüpheli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adliyeye sevk edildi. Operasyonda kazı malzemeleri ve yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi; soruşturma sürüyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Kül mevkisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler, "Anadolu Mirası Operasyonları" çerçevesinde 14 Kasım günü saat 18.00 sıralarında düzenlenen operasyonla şüphelileri kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Olay yerinde kaçak kazıda kullanılmak üzere getirildiği belirlenen 3 kürek, 3 kazma, 1 keser, 2 adet 10 litrelik mazot bidonu, 1 yer altı görüntüleme cihazı ve 1 karot makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Ünlü yazar Stephen King'den olay paylaşım: Uzaylılar dünyaya indi13

ABD'deki kaos sonrası Stephen King'den tedirgin eden mesaj
'7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor' diyen Suat Usta sonunda dünyaevine girdi

"Kimse beni evlendirmiyor" diyen Suat Usta'dan güzel haber
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de özel gereksinimli kursiyerlerin 4 tavukla başlattığı iş 170 hayvana ulaştı! Her cuma 100 yumurta dağıtıyorlar

4 tavukla başladılar! Şimdi her cuma 100 yumurta dağıtıyorlar
Kağıthane'de 3 gün cipten çıkmadı, yemeğini araca sipariş etti! Silahlı eylem hazırlığındaki şüpheli tutuklandı

Cipten 3 gün çıkmadı, yemeği bile araca geldi! Hedefi belliymiş
Güllü dosyasının seyrini değiştirecek yeni şüphe! Avukatlar harekete geçti

Güllü davasının tüm seyrini değiştirecek yeni şüphe
3 yıl geçti unutulmadı! Çirkin Kral hakkında dedikleri başına dert oldu17

3 yıl geçti unutulmadı! Çirkin Kral hakkında dedikleri başına iş açtı
Bir küp dolusu altın buldular! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı

Bir küp dolusu altın buldular! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı
Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir

Golcünün kralı geliyor! Yer yerinden oynayacak
Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı53

Düğünün önüne geçen görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yaptı