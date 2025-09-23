Sıvı Yağ Yüklü Tır Orta Refüje Devrildi

Afyonkarahisar'da sıvı yağ yüklü tır kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen sıvı yağ yüklü tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken aracın dorsesinde koliler ile taşıdığı yüzlerce kutu sıvı yağ çevreye dağıldı. Yağların olay yerine gelen bir başka araca nakledilmesinin ardından yoldaki trafik normale döndü. - AFYONKARAHİSAR