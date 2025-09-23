Haberler

Sıvı Yağ Yüklü Tır Orta Refüje Devrildi

Sıvı Yağ Yüklü Tır Orta Refüje Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da sıvı yağ yüklü bir tır kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazada yaralanan veya ölen olmadı, kepçe ile çevreye dağılan yağ kutuları toplandı.

Afyonkarahisar'da sıvı yağ yüklü tır kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen sıvı yağ yüklü tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken aracın dorsesinde koliler ile taşıdığı yüzlerce kutu sıvı yağ çevreye dağıldı. Yağların olay yerine gelen bir başka araca nakledilmesinin ardından yoldaki trafik normale döndü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ece Erken'den telefon faturası tepkisi: Aidat gibi olmuş

Evine gelen yüklü faturayı paylaşarak isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Feyza Civelek sessizliğini bozdu

'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.