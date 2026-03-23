Siverek'te kaza: 2'si bebek 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Narlıkaya yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. (25) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Ö.S. (23), A.D. (24), H.S. (1) ve E.S. (1) yaralandı. Yaralıların olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı