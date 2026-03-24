Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam Siverek-Çermik kara yolunda meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan Fatih Geyik (19), kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Geyik'in cenazesinin, öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi. Geyik ailesinin taziyeleri ise ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde kabul edeceği belirtildi. - ŞANLIURFA

