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Siverek'te taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Siverek'te taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 aile arasında çıkan arazi kavgasında 5 kişi yaralandıKavga, Siverek Gürakar Mahallesinde meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 aile arasında çıkan arazi kavgasında 5 kişi yaralandı

Kavga, Siverek Gürakar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaya ve Ay aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda M.A, O.A, B.A, A.A ve M.A' vücudunun değişik yerlerinden aldıkları taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Jandarma Mahallede ve Hastanede yeni bir olayın olmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Jandarma Gürakar kavga 3. Sayfa Haberler

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