Siverek'te şiddetli yağış su baskınlarına ve sele neden oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şiddetli yağış sele ve su baskınlarına neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şiddetli yağış sele ve su baskınlarına neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini şiddeti dolu ve yağışa bıraktı. Şiddetli yağış nedeniyle Sipahi pazarı ve bazı bodrum katlı evleri su basarken, kırsalda yağan şiddetli dolu ekili mahsule zarar verdi.

Meteoroloji yağışların devam edeceği ve vatandaşların gerekli tedbirler almaları konusunda uyarılarda bulundu. - ŞANLIURFA