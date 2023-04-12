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Siverek'te şiddetli yağış su baskınlarına ve sele neden oldu

Siverek'te şiddetli yağış su baskınlarına ve sele neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şiddetli yağış sele ve su baskınlarına neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şiddetli yağış sele ve su baskınlarına neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini şiddeti dolu ve yağışa bıraktı. Şiddetli yağış nedeniyle Sipahi pazarı ve bazı bodrum katlı evleri su basarken, kırsalda yağan şiddetli dolu ekili mahsule zarar verdi.

Meteoroloji yağışların devam edeceği ve vatandaşların gerekli tedbirler almaları konusunda uyarılarda bulundu. - ŞANLIURFA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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