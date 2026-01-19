Haberler

Seyir halindeki tır alev topuna döndü: Sürücü son anda kurtuldu

Seyir halindeki tır alev topuna döndü: Sürücü son anda kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, alevlerin arasından son anda kendini dışarı atarak kurtulmayı başardı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Olay, Siverek- Şanlıurfa karayolunun 14'üncü kilometresinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, şoför mahallini tamamen sardı. İddiaya göre sürücü, alevlerin arasından son anda kendini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucu tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Zorunlu oluyor, tüm risk ortadan kalkacak
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Zorunlu oluyor, tüm risk ortadan kalkacak
Devlet tüm imkanlarını seferber etti, kayıp adliye çalışanı 20 saattir aranıyor

'Ava gidiyorum' demişti! Kayıp adliye çalışanı 20 saattir aranıyor
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı