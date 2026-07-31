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Siverek’te otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

Siverek’te otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoyun Mahallesi'nde, Siverek-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.C.G. (28) idaresindeki 63 FH 638 plakalı otomobil, aynı güzergahta seyir halinde bulunan M.Ş.G. (59) yönetimindeki 06 SGS 59 plakalı traktöre yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü B.C.G. ile araçta bulunan P.G. (25), C.G. (36) ve E.L.G. (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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