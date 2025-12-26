Siverek'te otomobil köprüden uçtu, sürücü yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden düştü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, Siverek-Yoğunca kırsal mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 VHT 44 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol üzerindeki köprüden aşağı uçarak ters döndü. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü, vatandaşların yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı, ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken köprüden düşen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ŞANLIURFA