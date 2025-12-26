Haberler

Siverek'te otomobil köprüden uçtu, sürücü yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil köprüden düştü. Araçta sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Kaza, Siverek-Yoğunca kırsal mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 VHT 44 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol üzerindeki köprüden aşağı uçarak ters döndü. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü, vatandaşların yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı, ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken köprüden düşen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

