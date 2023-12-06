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Siverek'te otomobil ile tır çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile tır çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siverek'te otomobil ile tır çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek- Diyarbakır karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İbrahim Yıldız idaresindeki 63 YL 271 plakalı otomobil ile Kasım Alçiçek hakimiyetindeki 06 BGN 02 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Yıldız ile birlikte otomobilde bulunan Rahime Çin (44), Mihrima Gül Tato (2), Saadet Yılmaz (60), Hümeyra Tato (10), Nurat Tato (37), Ecrin Nur Tato (4), Servet Turan ve Muhammed Ali Turan yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Şanlıurfa Siverek Trafik Kaza 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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