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Kamyonete tutunarak kilometrelerce yol aldı

Kamyonete tutunarak kilometrelerce yol aldı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak kilometrelerce yol aldı. Tehlikeli yolculuk bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak kilometrelerce yol aldı. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Siverek-Karacadağ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüklü bir kamyonetin kasasına arkadan tutunan bir kişi, akan trafikte tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Karayolunda seyreden diğer sürücüler, şahsın canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli hareket karşısında şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şahsın seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak kilometrelerce ilerlediği görüldü.

Hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan şahsın görüntüleri sosyal medyada da tepki topladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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