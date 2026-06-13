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Siverek'te iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Siverek'te iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinin mutfak bölümünde tüpten sıçrayan kıvılcımların çevreyi tutuşturmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, tüplerin patlamaması olası bir faciayı önledi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin mutfak bölümünde bulunan tüpten çıkan kıvılcımların çevredeki malzemeleri tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangını fark eden iş yeri çalışanları ve vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Yangın sırasında mutfakta bulunan tüplerin patlamaması olası bir faciayı önlerken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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