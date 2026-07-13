Siverek'teki cinsel saldırı olayında 14 tutuklanma

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinsel saldırı olayı ile ilgili yakalanan 20 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı bildirildi.

Siverek Kaymakamlığı, Canpolat Mahallesi'nde meydana gelen cinsel saldırı olayı ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, 16 Haziran 2026 tarihinde Canpolat Mahallesi'nde meydana gelen ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "cinsel saldırı", "suçluyu kayırma" ve "tehdit" suçlarını kapsayan olayın toplum vicdanını derinden yaraladığı belirtildi.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat ve koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerden 14'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği, 2 şüphelinin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili firari durumda bulunan herhangi bir şüphelinin kalmadığı vurgulanırken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Siverek Kaymakamlığı, açıklamasında soruşturmanın yürütülmesinde emeği geçen Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederek, adaletin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı