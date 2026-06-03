Haberler

Siverek'te 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Siverek'te 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmek üzere karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti

Babacan da topa girdi

Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu
Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek

Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar!

Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı