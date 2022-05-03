Sivas'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

KAYSERİ (İHA) - Sivas'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 09.30 sıralarında Sivas- Kayseri Karayolu üzerinde meydana geldi. Ailesiyle bayram gezmesine giden Hüseyin Güler idaresindeki 58 ADK 603 plakalı Hundai marka araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak TCDD üst geçit duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Serkan Güller (27), Esra Çiçek (26), Keziban Günal (48), Elif Çiçek (5), Erva Çiçek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücü Hüseyin Güller tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Numune Hastanesine kaldırılan Keziban Günal da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa