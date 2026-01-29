Haberler

Sivas'ta sis zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sisli hava nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olayda 4 araç arasında bir yolcu otobüsü de yer aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sisli hava nedeniyle aralarında yolcu otobüsünün bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gemerek ilçesi Etlik Kavşağı'nda meydana geldi. M.S. idaresindeki 52 LH 500 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Y.Y. idaresindeki 68 EZ 777 plakalı tıra çarptı. Bu sırada A.A. idaresindeki 58 ADZ 971 plakalı Sivas Hedef Turizme ait yolcu otobüsü de kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Y.P. yönetimindeki 34 TD 4643 plakalı otomobilin de yolcu otobüsüne arkadan çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada Y.P., A.P., A.A., M.E., S.E., Z.E. ve N.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

