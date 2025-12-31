Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Sivas- Şarkışla karayolunun Sorguncuk mevkiinde 5 aracın birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 09.45 sıralarında Şarkışla'dan Sivas istikametine gitmekte bir tır, kar yağışının etkili olduğu Sorguncuk mevkiinde yolda kaldı. Yolda kalan tıra arkadan gelen biri tır, toplam 4 araç çarptı. Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yol trafiğe kapanırken, bölgeye sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir kısmı ile kazayı görüntülemeye gitmekte olan basın mensupları da yolda mahsur kaldı. - SİVAS