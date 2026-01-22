Haberler

Kar yağışı Sivas'ı esir aldı, birçok karayolu ulaşıma kapatıldı
Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, birçok şehirlerarası yolun trafiğe kapanmasına yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sivas-Malatya, Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat karayolları trafiğe kapandı.

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan ve kenti etkisi altına alan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu, birçok şehirlerarası yol trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Sivas'ta beklenen yağış, sabah saatlerinde başladı. Kuvvetli yağış ve tipi şeklinde etkili olan kar sonrası ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar ve tipi nedeniyle Sivas- Malatya, Sivas- Erzincan ve Sivas- Tokat karayolları trafiğe kapandı. Öte yandan Sivas'ın Gürün ilçesinden geçen Kayseri- Malatya karayolu da çift taraflı araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, kapama noktalarında sürücüleri çevredeki akaryakıt istasyonlarına yönlendirdi. Bahse konu karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. - SİVAS

500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

