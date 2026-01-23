Haberler

Sivas'ta kar esareti: Mahsur kalan 700 kişi okul yurtlarına yerleştirildi

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün ilçesinde 700 kişi mahsur kalırken, bu kişiler okul yurtlarına yerleştirildi.

Sivas'ta devam eden yoğun kar yağışı ve tipi hayatı felç etti, Gürün ilçesinde mahsur kalan 700 kişi okul yurtlarına yerleştirildi.

Sivas'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, tipinin de etkisiyle adeta kar esareti yaşandı. Kapanan yollar nedeniyle Sivas'ın komşu illerle araç ulaşımı kesildi. Merkezle birçok ilçe arasında da gece boyu araç ulaşımı sağlanamadı. Sivas'ın Gürün ilçesi sınırlarından geçen Malatya - Kayseri karayolu da araç ulaşımına kapandı. Yol ilçe merkezinde trafiğe kapatıldı, yolcu otobüsleri tesislere çekildi. İlçede mahsur kalan yaklaşık 700 yolcu ise okul yurtlarına yerleştirilerek tesislerde ağırlandı. Mahsur kalan vatandaşlar son yılların en sert kışıyla karşı karşıya olduklarını belirttiler. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
