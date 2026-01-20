Haberler

Yolda kalan sürücülerin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Güncelleme:
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Altınyayla ilçesinde etkili olan kar yağışı, beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Ulaşımda aksamalara neden olan yağış ve tipi sonrası bazı araçlar yolda kaldı. Altınyayla-Kangal yolunda mahsur kalan araç sürücüleri, karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerce kara saplanan araçlar iş makineleri ile çekilerek bulundukları yerden çıkarıldı. - SİVAS

