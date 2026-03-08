Haberler

Yıkım sırasında bitişikteki bina hasar gördü, 21 daireli bina tahliye edildi

Sivas'ta bir binanın yıkımı sırasında, yanındaki yapının taşıyıcı kolonlarında hasar tespit edildi. 21 daireli bina tahliye edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Sivas'ta bir binanın yıkımı esnasında, bitişiğinde yer alan başka bir yapının ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldi, 21 daireli binada oturanlar tahliye edildi.

İnönü Bulvarı üzerinde bulunan binanın yıkımı esnasında bitişiğinde bulunan sağlam binanın kolonlarından sesler gelmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. Yetkililer tarafından binada yapılan incelemede taşıyıcı kolanlarda hasar oluştuğu tespit edildi. Ağır hasarlı olarak raporlandırılan binada oturanlar tahliye edildi.

Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı. 21 daireli binada teknik ekipler tarafından detaylı hasar tespit çalışmaları başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
