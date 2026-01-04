Haberler

Sivas'ta taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sivas'ta yol kenarında yürüyen Uğur Mücahit Çelikus, bir taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelikus, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ta yol kenarında yürüyen yaya, taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda meydana geldi. A.R.A. (47) yönetimindeki 58 T 0118 plakalı taksi, yol kenarında yürüyen Uğur Mücahit Çelikus'a (43) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Çelikus, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Çelikus, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
